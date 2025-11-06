Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР

Пожар на одном из локомотивов РФ.

На территории России вспыхнули масштабные поджоги логистических объектов: движение сопротивления «Свобода России» уничтожило десятки локомотивов, задействованных в военных перевозках. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, партизаны провели серию успешных операций против железнодорожной инфраструктуры, которую Кремль использует для доставки вооружения, техники и боеприпасов на фронт.



Поджоги локомотивов произошли в Московской, Самарской, Свердловской областях, а также на временно оккупированных территориях Херсонской и Донецкой областей и в республике Коми.







В результате атак были уничтожены системы управления и электроснабжения десятков машин, что существенно замедлило транспортировку военных грузов и повлияло на стабильность снабжения подразделений армии РФ.

«Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!» — подчеркнули в ГУР.

Движение «Свобода России» действует с начала полномасштабного вторжения и считается одним из крупнейших и наиболее активных движений сопротивления внутри РФ.

Напомним, Россия все чаще наносит удары по поездам и объектам «Укрзализныци». Из-за сообщений о минировании составы вынуждены останавливаться, пассажиров эвакуируют, а рейсы задерживаются.



Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»