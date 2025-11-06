Российская армия оккупировала Павловку в Запорожской области – DeepState

Оккупированная Павловка. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Павловка в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики также продвинулись вблизи поселка Удачное, сел Балаган и Ступочки на Донетчине.



Кроме того, российская армия продвинулась в селах Плавни, Приморское и Успеновка Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 100 штурмов, в частности возле Удачного, на Краматорском – шесть, в том числе в сторону Ступочек, на Александровском – 31, на Гуляйпольском – зафиксировали 13 боестолкновений, в частности в районе Успеновки, на Ореховском – одно.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко