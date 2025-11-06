РФ ударила по Каменскому: есть погибший и пострадавшие

Россияне атаковали Каменское. Фото: ГСЧС

Российская армия ночью 6 ноября атаковала город Каменское в Днепропетровской области. В результате ударов есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.



«Из-под завалов дома в Каменском извлекли тело мужчины. Еще 8 — пострадали», — уточнил он.





Кроме того, по словам Гайваненко, повреждены автомобили, инфраструктурные объекты и транспортное предприятие.



Аварийно-спасательные работы завершены.



Ранее мы писали, что утром 6 ноября российские войска беспилотником атаковали город Славянск Донецкой области.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях