РФ ударила по Каменскому: есть погибший и пострадавшие

Российская армия ночью 6 ноября атаковала город Каменское в Днепропетровской области. В результате ударов есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
«Из-под завалов дома в Каменском извлекли тело мужчины. Еще 8 — пострадали», — уточнил он.
Кроме того, по словам Гайваненко, повреждены автомобили, инфраструктурные объекты и транспортное предприятие.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Ранее мы писали, что утром 6 ноября российские войска беспилотником атаковали город Славянск Донецкой области.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
