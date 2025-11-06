Российский дрон атаковал автомобиль в Константиновке: есть раненый

Раненый в результате атаки на Константиновку. Фото: Константиновская ГВА

6 ноября российские оккупанты FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате атаки пострадал один человек. Мужчина получил ранения, когда ехал на автомобиле. Ему оказали медицинскую помощь. Машина повреждена.

Напомним, что 6 ноября российский БПЛА атаковал Славянск на Донетчине, в результате чего в городе поврежден дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко