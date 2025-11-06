Армия РФ атаковала Днепропетровщину: обесточены восемь шахт, под землей оказались более 2,5 тысячи шахтеров

6 ноября российская армия ударила по Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



В результате атаки обесточены восемь угольных шахт. На момент удара под землей находились 2595 шахтеров.



Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Продолжается подъем горняков на поверхность.

Напомним, что 5 ноября российская авиация сбросила пять авиабомб на угольные предприятия Донетчины, они не функционируют.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко