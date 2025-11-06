Российский дрон атаковал автобус в Краматорской громаде: есть раненые

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

В Краматорской громаде Донецкой области в четверг, 6 ноября, российский дрон попал в пассажирский автобус. В результате атаки есть раненые. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«Сегодня, шестого ноября, Краматорская громада подверглась обстрелу: в 15:29, с применением, предварительно, FPV дрона с БЧ, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков громады», — уточнил он.





По предварительной информации, ранены мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года рождения.



