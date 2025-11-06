Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов

Волгоградский НПЗ не работает. Фото: скриншот

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после того, как по нему нанесли удар беспилотники. Об этом сообщили три источника, передает Reuters.



Как отмечается, в результате атаки были повреждены первичная перерабатывающая установка CDU-5 суточной мощностью 9100 тонн, или 66 700 баррелей в сутки, что составляет пятую часть общей мощности завода, а также установка гидрокрекинга производительностью 11 000 тонн в сутки.



«Завод остановлен. Произошел пожар на ЭЛОУ-5, имеются повреждения на установке гидрокрекинга», — сообщил один из источников.



В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн ​​тонн нефти, или 5,1% от общего объема переработки на российских НПЗ.



Ранее мы писали, что подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с другими элементами Сил обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 6 ноября.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

