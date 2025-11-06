В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора. Фото: Петро Андрющенко

В российских пабликах появилась информация, что во временно захваченном Луганске совершил самоубийство заместитель генерального прокурора так называемой «ЛНР» Кирилл Греков.



По словам руководителя «Центра изучения оккупации» Мариуполя Петра Андрющенко, Греков был гражданином России и назначенцем Москвы, который прибыл в регион для выполнения ключевых должностных обязанностей.



Известно, что у него были напряженные отношения с местными жителями и должностными лицами, из-за чего он неоднократно сталкивался с конфликтами.



Смерть высокопоставленного чиновника пока скрывают от общественности: официальные органы «ЛНР» избегают любых комментариев по поводу инцидента, а детали происшествия не разглашаются в «СМИ».



Ранее мы писали, что во временно захваченном Донецке обнаружено тело мужчины, который, предварительно, совершил самоубийство.



