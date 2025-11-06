На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему

Во временно оккупированном Россией Донецке на улице просто течет вода, при этом в доме водоснабжения нет. Об это передает телеграм-канала Mash на Донбассе.
Жители микрорайона Широкий снимают на видео, как посреди улицы вырывается поток воды.
Диспетчеры 5 ноября сообщили о прорыве накануне и пообещали направить ремонтную бригаду. Рабочие приехали утром 6 ноября, но к вечеру трубу прорвало снова.
Напомним, ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
