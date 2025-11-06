Краматорск снова попал под российский обстрел

Российская армия 6 ноября вечером ударила дроном по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
Как отмечается, россияне атаковали в 16:30 с помощью ударного БПЛА «Молния-2». Повреждены три частных дома.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что пострадавших в результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде госпитализировали в больницу.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
