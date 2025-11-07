В Украине ликвидирован российский актёр Борис Половинкин

В Украине уничтожен российский актёр Борис Половинкин, известный по главной роли в сериале «Участковый детектив». Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, Половинкин добровольно отправился воевать против Украины, записавшись штурмовиком на так называемую «СВО».

«Результат оказался предсказуем — новых сериалов с его участием мы уже не увидим».

Российские источники сообщают, что Половинкин погиб в апреле 2025 года под Курдюмовкой.

«На задание пошла группа из пяти человек. Вошли в блиндаж, туда следом залетел дрон и произошёл взрыв. Все ребята погибли…».

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»