ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму

07 ноября 2025, 09:49

Пожар в Крыму. Пожар в Крыму.

Силы специальных операций показали кадры уничтожения нефтебаз России во временно оккупированном Крыму. В ночь на 6 ноября подразделения ССО Украины нанесли удары по логистическим объектам врага на территории полуострова.

Дроны ССО поразили нефтебазу «Гвардейская» вблизи поселка Гвардейское (ВОТ Крым). Был уничтожен резервуар РВС-400, который в момент удара был полностью заполнен.



В этом же районе поражены два поезда с цистернами на сливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Кроме того, беспилотники ССО нанесли удары по нескольким нефтебазам и складам ГСМ в Симферополе и окрестностях, включая поселок Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные возгорания.

«Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично, нанося точные удары по военной логистике врага», — отмечают в ССО.

Ранее сообщалось, что украинская армия поразила три объекта с ГСМ в захваченном Крыму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

