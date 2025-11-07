ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму

Пожар в Крыму.

Силы специальных операций показали кадры уничтожения нефтебаз России во временно оккупированном Крыму. В ночь на 6 ноября подразделения ССО Украины нанесли удары по логистическим объектам врага на территории полуострова.



Дроны ССО поразили нефтебазу «Гвардейская» вблизи поселка Гвардейское (ВОТ Крым). Был уничтожен резервуар РВС-400, который в момент удара был полностью заполнен.







В этом же районе поражены два поезда с цистернами на сливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.



Кроме того, беспилотники ССО нанесли удары по нескольким нефтебазам и складам ГСМ в Симферополе и окрестностях, включая поселок Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные возгорания.

«Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично, нанося точные удары по военной логистике врага», — отмечают в ССО.

Ранее сообщалось, что украинская армия поразила три объекта с ГСМ в захваченном Крыму.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»