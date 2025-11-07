Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке

«Этнографический диктант» в школе Донецка, организованный оккупационными властями. Иллюстрация, созданная ИИ.

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне провели так называемый «Большой этнографический диктант» — «просветительскую» акцию, которая является украденной и искажённой версией украинского Диктанта национального единства.



Об этом сообщило движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Диктант проходил в Донецке на базе «Центра славянской культуры», где текст зачитывал российский актёр Олег Каменщиков.

«Разница в подходах максимально показательна. Если украинский Диктант национального единства основан на идеях взаимного уважения и гражданской вовлечённости, то российский вариант — это искажённая и пропагандистская его копия», — отмечают активисты.

Кроме самого диктанта, мероприятие включало вопросы от российских захватчиков и материалы об истории группировки «ДНР».



На подконтрольной России территории участие в диктанте сделали обязательным для школьников с 7 лет.

«Как всегда, приятно слышать, что многие учителя саботировали эту инициативу», — добавили в движении.

Ранее российские оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»