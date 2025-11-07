Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
07 ноября 2025, 10:40

«Этнографический диктант» в школе Донецка, организованный оккупационными властями. Иллюстрация, созданная ИИ. «Этнографический диктант» в школе Донецка, организованный оккупационными властями. Иллюстрация, созданная ИИ.

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне провели так называемый «Большой этнографический диктант» — «просветительскую» акцию, которая является украденной и искажённой версией украинского Диктанта национального единства.

Об этом сообщило движение сопротивления «Жовта Стрічка».

Диктант проходил в Донецке на базе «Центра славянской культуры», где текст зачитывал российский актёр Олег Каменщиков.

«Разница в подходах максимально показательна. Если украинский Диктант национального единства основан на идеях взаимного уважения и гражданской вовлечённости, то российский вариант — это искажённая и пропагандистская его копия», — отмечают активисты.

Кроме самого диктанта, мероприятие включало вопросы от российских захватчиков и материалы об истории группировки «ДНР».

На подконтрольной России территории участие в диктанте сделали обязательным для школьников с 7 лет.

«Как всегда, приятно слышать, что многие учителя саботировали эту инициативу», — добавили в движении.

Ранее российские оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

