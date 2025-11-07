Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник
07 ноября 2025, 11:03

Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник

7 ноября в 00:20 российская армия нанесла удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

Для атаки захватчики использовали БПЛА.

По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливаются окончательные последствия удара.

Напомним, что пострадавших в результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде 6 ноября госпитализировали в больницу.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Краматорская громада
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
все новости
11:52
Пытался бежать в Евросоюз: контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР» из группировки «Сомали»
11:20
«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
11:19
Российская армия продвинулась в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
11:03
Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник
10:49
Армия РФ дважды атаковала Славянск: по городу ударили «Смерч» и «Шахед»
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
09:17
Российские войска за сутки ранили троих жителей Донецкой области
09:06
На Покровском направлении ВС РФ усилили штурмы: оккупанты разбирают баррикады
08:20
В Украине ликвидирован российский актёр Борис Половинкин
22:30
В отдельных регионах Украины планируются почасовые отключения света в рамках графиков
21:36
Краматорск снова попал под российский обстрел
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
19:33
Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов
18:56
Спецназовцы СБУ за 2025 год ликвидировали в Покровске более 9500 российских оккупантов
18:25
С начала октября 438 жителей Донетчины расселили в регионах Украины
17:41
Удар по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде: раненые в больнице
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
все новости
ВИДЕО
Обвинённая в «дискредитации армии» жительница России. «Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
07 ноября, 11:20
Пожар в Крыму. ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
07 ноября, 09:49
Разбор баррикад оккупантами в Покровске. На Покровском направлении ВС РФ усилили штурмы: оккупанты разбирают баррикады
07 ноября, 09:06
В Донецке хлещет вода на улице. Фото: скриншот На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
06 ноября, 20:50
СБУ показала кадры уничтожения оккупантов в Покрвоске. Фото: скриншот Спецназовцы СБУ за 2025 год ликвидировали в Покровске более 9500 российских оккупантов
06 ноября, 18:56
В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот Из Константиновки вывезли гражданских: во время эвакуации в небе был замечен российский дрон
06 ноября, 16:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор