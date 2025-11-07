Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник

7 ноября в 00:20 российская армия нанесла удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Для атаки захватчики использовали БПЛА.



По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливаются окончательные последствия удара.

Напомним, что пострадавших в результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде 6 ноября госпитализировали в больницу.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко