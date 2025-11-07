«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны

Обвинённая в «дискредитации армии» жительница России.

В Иркутске россиянку Марию Махмутову приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения за высказывания против войны России против Украины.



Видео: Обращение Марии Махмутовой (в записи присутствует ненормативная лексика)

«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»



Жительницу Иркутска Марию Махмутову приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения. Приговор за видео, где назвала российских военных «убийцами».



Поводом для уголовного дела стало видео, где женщина эмоционально высказалась о российских военных и самой сути войны.

«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина», — сказала Махмутова в обращении, распространившемся в сети.

Также в ролике она резко осудила российскую армию:

«Праздник день России, вам есть, чем гордиться? Что приходится убивать людей, чтобы покупать тачки и квартиры, и пить, как в последний раз. Ордена ваши — это клеймо на всю жизнь, что вы убийцы».

Следствие обвинило Махмутову в «дискредитации армии», «оскорблении» и «нападении на представителя власти». По версии силовиков, в отделении она укусила оперативника.



Приговор стал очередным примером того, как в России преследуют людей за антивоенные взгляды. Напомним, России внесён законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»