«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны

В Иркутске россиянку Марию Махмутову приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения за высказывания против войны России против Украины.
Жительницу Иркутска Марию Махмутову приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения. Приговор за видео, где назвала российских военных «убийцами».
Поводом для уголовного дела стало видео, где женщина эмоционально высказалась о российских военных и самой сути войны.
«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина», — сказала Махмутова в обращении, распространившемся в сети.
Также в ролике она резко осудила российскую армию:
«Праздник день России, вам есть, чем гордиться? Что приходится убивать людей, чтобы покупать тачки и квартиры, и пить, как в последний раз. Ордена ваши — это клеймо на всю жизнь, что вы убийцы».
Следствие обвинило Махмутову в «дискредитации армии», «оскорблении» и «нападении на представителя власти». По версии силовиков, в отделении она укусила оперативника.
Приговор стал очередным примером того, как в России преследуют людей за антивоенные взгляды. Напомним, России внесён законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.
