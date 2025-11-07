В 2026 году 70% закупок дронов проведут через DOT Chain Defence

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В 2026 году Министерство обороны Украины планирует проводить 70% закупок беспилотных летательных аппаратов через цифровую платформу DOT Chain Defence.



Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время презентации исследования «Коррупционные риски при осуществлении закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных Сил Украины», подготовленного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

«Сегодня в Украине насчитывается более 500 производителей беспилотных систем. В условиях ведения войны высокой интенсивности Силы обороны используют большое количество новых образцов вооружения и техники. Однако рост производства создает и новые коррупционные риски, над устранением которых мы активно работаем», — отметил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что Минобороны продолжает реформы в сфере обеспечения войск, включая децентрализацию закупок через платформу DOT Chain Defence. Благодаря этой системе воинские части могут закупать необходимые образцы дронов напрямую у производителей, а срок выполнения заказов в среднем не превышает двух недель.



Кроме того, использование DOT Chain Defence позволяет исключить вмешательство посреднических структур и повысить прозрачность закупочных операций. По словам Гаврилюка, платформа станет ключевым инструментом в предотвращении коррупционных рисков при закупках оборонной продукции.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»