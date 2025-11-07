Украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении: кадры

Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

91-й противотанковый батальон и Воздушные силы ВСУ уничтожили места скопления российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщили в батальоне.



По точкам ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами. Всего украинские войска нанесли два авиаудара. Для этого командование батальона разработало операцию в координации с авиацией.

Напомним, что в ночь на 6 ноября ВСУ поразили базу хранения «шахедов» в Донецке и резервуары с топливом в Крыму.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко