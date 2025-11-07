Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину: он помогает в строительстве военных объектов РФ на Донбассе
07 ноября 2025, 15:46

СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину: он помогает в строительстве военных объектов РФ на Донбассе

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Собянин в Телеграм Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Собянин в Телеграм

Служба безопасности Украины собрала доказательства преступлений со стороны мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам дела, Собянин использует собственный административный ресурс, чтобы способствовать войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения он «мобилизовал» на фронт около 90 тысяч москвичей. Более 70 тысяч жителей российской столицы завербовали через московские «пункты отбора на военную службу по контракту».

Для организации мобилизационной работы и иного содействия вооруженным группировкам страны-агрессора Собянин возглавил профильную группу в составе Координационного совета при правительстве РФ. В этом статусе чиновник помогает Минобороны РФ развертывать дополнительные места для мобилизованных и новых предприятий военно-промышленного комплекса.

Также Собянин регулярно привлекает технику и работников с подконтрольных ему коммунальных предприятий – «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Москоллектор» – для обустройства военных объектов России на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет прежде всего о строительстве фортификационных сооружений и укрепрайонов во фронтовых районах Донецкой и Луганской областей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили мэру Москвы о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР» из группировки «Сомали», он пытался бежать в Евросоюз.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Сергей Собянин
Места
Москва Луганская область Донецкая область
Организации
СБУ ВС РФ Минобороны РФ
Прочее
Строительство Война Мобилизация Оккупация Подозрение
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
все новости
16:48
В Краматорской громаде из-за российских ударов сократили движение автобусов
16:05
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:02
Российские войска попытаются изменить вектор наступления на Мирноград: в ВСУ рассказали, с чем это связано
15:59
В МИД назвали количество африканцев, которые воюют против Украины
15:46
СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину: он помогает в строительстве военных объектов РФ на Донбассе
15:45
В Дагестане разбился вертолёт Ка-226
15:27
Краматорская громада частично обесточена
15:12
Российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске – ВСУ
14:14
В 2026 году 70% закупок дронов проведут через DOT Chain Defence
14:01
Украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении: кадры
13:38
В Орехове погиб мужчина после удара РФ управляемыми бомбами
13:15
В России стремительно растет заболеваемость ВИЧ — СВР Украины
12:35
Невероятный гол Бондаренко принес победу «Шахтеру» в Лиге конференций
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
11:52
Пытался бежать в Евросоюз: контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР» из группировки «Сомали»
11:20
«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
11:19
Российская армия продвинулась в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
11:03
Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник
10:49
Армия РФ дважды атаковала Славянск: по городу ударили «Смерч» и «Шахед»
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
09:17
Российские войска за сутки ранили троих жителей Донецкой области
09:06
На Покровском направлении ВС РФ усилили штурмы: оккупанты разбирают баррикады
08:20
В Украине ликвидирован российский актёр Борис Половинкин
22:30
В отдельных регионах Украины планируются почасовые отключения света в рамках графиков
21:36
Краматорск снова попал под российский обстрел
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
19:33
Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов
все новости
ВИДЕО
Место падения Ка-226. В Дагестане разбился вертолёт Ка-226
07 ноября, 15:45
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState Российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске – ВСУ
07 ноября, 15:12
Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении: кадры
07 ноября, 14:01
Артем Бондаренко открывает счет в матче. Невероятный гол Бондаренко принес победу «Шахтеру» в Лиге конференций
07 ноября, 12:35
Обвинённая в «дискредитации армии» жительница России. «Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
07 ноября, 11:20
Пожар в Крыму. ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
07 ноября, 09:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор