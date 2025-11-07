СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину: он помогает в строительстве военных объектов РФ на Донбассе

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Собянин в Телеграм

Служба безопасности Украины собрала доказательства преступлений со стороны мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По материалам дела, Собянин использует собственный административный ресурс, чтобы способствовать войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения он «мобилизовал» на фронт около 90 тысяч москвичей. Более 70 тысяч жителей российской столицы завербовали через московские «пункты отбора на военную службу по контракту».



Для организации мобилизационной работы и иного содействия вооруженным группировкам страны-агрессора Собянин возглавил профильную группу в составе Координационного совета при правительстве РФ. В этом статусе чиновник помогает Минобороны РФ развертывать дополнительные места для мобилизованных и новых предприятий военно-промышленного комплекса.



Также Собянин регулярно привлекает технику и работников с подконтрольных ему коммунальных предприятий – «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Москоллектор» – для обустройства военных объектов России на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет прежде всего о строительстве фортификационных сооружений и укрепрайонов во фронтовых районах Донецкой и Луганской областей.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили мэру Москвы о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко