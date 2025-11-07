В Дагестане разбился вертолёт Ка-226

Место падения Ка-226.

В Дагестане потерпел крушение вертолёт с туристами на борту. Авария произошла в районе посёлка Ачи-Су, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, всего на борту находились семь туристов», — сообщили в ведомстве.

По открытым данным, вертолёт Ка-226 состоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Состоянием на 2024 год у ВКС РФ числится 19 таких машин модели Ка-226У.

Дагестан. Вертолёт Ка‑226 с туристами рухнул на базу отдыха в районе города Избербаш. Похуй. pic.twitter.com/QVnj38t50V — Zły niedźwiedź (@RomanKLGD) November 7, 2025



Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что 21 июля 2024 года в посёлке Томилино под Москвой огневому поражению подверглись два российских вертолёта — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.



Предварительно, Ка-226 активно используется вооружёнными силами и другими силовыми структурами РФ. Однако подтверждённой информации о том, что именно этот вертолёт выполнял боевые вылеты против Украины, нет.



Напомним, украинские защитники успешно провели уникальную операцию, уничтожив российский ударный вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»