В МИД назвали количество африканцев, которые воюют против Украины

Против Украины воюют граждане 36 стран Африки. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что против Украины воюют 1436 граждан из 36 африканских стран.



«По имеющейся информации, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии, вторгшейся в Украину. Это те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше», — отметил он.



По словам Сибиги, Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу. Большинство из них немедленно отправляют на так называемые «мясные штурмы», где их быстро убивают.



«Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности. Большинство наемников не живут больше месяца», — добавил глава МИД.



Ранее мы писали, что Военно-Морские Силы Украины опубликовали видео ликвидации российских лодок и пехоты на левом берегу Днепра.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»



Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях