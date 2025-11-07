Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне проникли в городскую застройку Покровска, они хотят создать условия для полного окружения
07 ноября 2025, 18:14

Россияне проникли в городскую застройку Покровска, они хотят создать условия для полного окружения

Россияне проникли в городскую застройку Покровска. Фото: ФБ Рустема Умерова

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российская армия уже долгое время пытается захватить населенный пункт. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов во врем брифинга рассказал о ситуации на этом направлении.

«Противник не отказывается от попыток захватить город, создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Эти намерения продолжаются более года. Они (российские войска) пытаются создать там условия для того, чтобы захватить этот небольшой город. Они инфильтрировались частично в городскую застройку, особенно на южные окраины этого населенного пункта. Есть преимущество противника, они пытаются создать очаг для наступления», — уточнил он.

Кроме того, Гнатов заявил, что все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием.

«Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач», — добавил Гнатов.

Ранее мы писали, что Зеленский уточнил, что цель №1 для российских войск — как можно скорее оккупировать Покровск. По его словам, это понятно по количеству штурмов города.

«Было за три дня 220 штурмов Покровска. В самом городе находятся, по данным военных, 314 россиян», — рассказал Зеленский.

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

Россияне проникли в городскую застройку Покровска, они хотят создать условия для полного окружения
