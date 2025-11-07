Войска РФ атаковали Константиновку: погиб мирный житель

Российская армия в пятницу, 8 ноября, обстреляла Константиновку в Донецкой области. В результате удара погиб человек. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, был нанесен удар с применением FPV-дрона.
«В результате удара погиб гражданский человек. Повреждено гражданское транспортное средство. Человек, находившийся в автомобиле, получил ранения, несовместимые с жизнью», — отметил он.
Ранее мы писали, что за 6 ноября россияне ранили троих жителей Донецкой области.
