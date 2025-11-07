Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина снова вернула ребенка из оккупации
07 ноября 2025, 20:42

Украина снова вернула ребенка из оккупации

Из временно оккупированной част Украины удалось вывести еще одного ребенка. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.

«После того как парню исполнилось 18 лет, его семья была вынуждена перепрятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию. Каждый день превратился в страх и ожидание обысков — российские военные ходили по домам, разыскивая юношей призывного возраста», рассказал он.

По словам Ермака, родители решили выехать из оккупации на подконтрольную часть Украины. Сейчас семь получает необходимую помощь.

Ранее мы писали, что воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, которые были депортированы в Россию в начале полномасштабного вторжения, удалось вернуть в Украину

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

