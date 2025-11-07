Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Покровске находится 314 российских оккупантов — Зеленский
07 ноября 2025, 21:47

В Покровске находится 314 российских оккупантов — Зеленский

В Покровске находится 314 российских оккупантов. Фото: Владимир Зеленский В Покровске находится 314 российских оккупантов. Фото: Владимир Зеленский

В городе Покровск, за который идет борьба, находится 314 российских захватчиков. За трое суток произошло 220 штурмов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация сложная. Цель номер один для врага — оккупировать Покровск как можно быстрее. Эта цель и остается. Это понятно по количеству штурмов — за трое суток было 220 штурмов Покровска. В самом городе, внутри, находится 314 россиян», — отметил он.

По словам Зеленского, очень большая группировка на окраинах, россияне давят в этом направлении.

Глава государства также рассказал о других направлениях.

На Купянском направлении украинские военнослужащие продвинулись на 1100-1200 метров. В районе Волчанска идет накопление «русских» боевиков. В частности, эти сутки — 600. В Северске, Краматорске и Константиновке армия РФ не имела успеха.

Зеленский добавил, что на Очеретинском направлении потерь позиций Сил обороны нет. В районе Доброполья позитивно действуют наши Вооруженные Силы.

Ранее мы писали, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российская армия уже долгое время пытается захватить населенный пункт. 

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
События
Война
Места
Донецкая область Покровск
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
все новости
22:30
В Краматорске погиб человек в ДТП
21:47
В Покровске находится 314 российских оккупантов — Зеленский
21:16
Российский дрон ударил по дому в Краматорской громаде
20:42
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
19:30
Войска РФ атаковали Константиновку: погиб мирный житель
18:59
8 ноября в Украине будут отключать свет: детали
18:14
Россияне проникли в городскую застройку Покровска, они хотят создать условия для полного окружения
17:13
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:10
Российская армия за последние три дня более 200 раз штурмовала Покровск – Зеленский
16:48
В Краматорской громаде из-за российских ударов сократили движение автобусов
16:02
Российские войска попытаются изменить вектор наступления на Мирноград: в ВСУ рассказали, с чем это связано
15:59
В МИД назвали количество африканцев, которые воюют против Украины
15:46
СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину: он помогает в строительстве военных объектов РФ на Донбассе
15:45
В Дагестане разбился вертолёт Ка-226
15:27
Краматорская громада частично обесточена
15:12
Российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске – ВСУ
14:14
В 2026 году 70% закупок дронов проведут через DOT Chain Defence
14:01
Украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении: кадры
13:38
В Орехове погиб мужчина после удара РФ управляемыми бомбами
13:15
В России стремительно растет заболеваемость ВИЧ — СВР Украины
12:35
Невероятный гол Бондаренко принес победу «Шахтеру» в Лиге конференций
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
11:52
Пытался бежать в Евросоюз: контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР» из группировки «Сомали»
11:20
«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
11:19
Российская армия продвинулась в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
11:03
Российские оккупанты ночью ударили по Краматорской громаде: частный сектор атаковал беспилотник
10:49
Армия РФ дважды атаковала Славянск: по городу ударили «Смерч» и «Шахед»
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
09:17
Российские войска за сутки ранили троих жителей Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Место падения Ка-226. В Дагестане разбился вертолёт Ка-226
07 ноября, 15:45
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState Российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске – ВСУ
07 ноября, 15:12
Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении: кадры
07 ноября, 14:01
Артем Бондаренко открывает счет в матче. Невероятный гол Бондаренко принес победу «Шахтеру» в Лиге конференций
07 ноября, 12:35
Обвинённая в «дискредитации армии» жительница России. «Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»: в Иркутске женщину посадили за слова против войны
07 ноября, 11:20
Пожар в Крыму. ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
07 ноября, 09:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор