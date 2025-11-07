В Покровске находится 314 российских оккупантов — Зеленский

В Покровске находится 314 российских оккупантов. Фото: Владимир Зеленский

В городе Покровск, за который идет борьба, находится 314 российских захватчиков. За трое суток произошло 220 штурмов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Ситуация сложная. Цель номер один для врага — оккупировать Покровск как можно быстрее. Эта цель и остается. Это понятно по количеству штурмов — за трое суток было 220 штурмов Покровска. В самом городе, внутри, находится 314 россиян», — отметил он.



По словам Зеленского, очень большая группировка на окраинах, россияне давят в этом направлении.



Глава государства также рассказал о других направлениях.



На Купянском направлении украинские военнослужащие продвинулись на 1100-1200 метров. В районе Волчанска идет накопление «русских» боевиков. В частности, эти сутки — 600. В Северске, Краматорске и Константиновке армия РФ не имела успеха.



Зеленский добавил, что на Очеретинском направлении потерь позиций Сил обороны нет. В районе Доброполья позитивно действуют наши Вооруженные Силы.



Ранее мы писали, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российская армия уже долгое время пытается захватить населенный пункт.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»





