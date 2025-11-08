Двое жителей погибли и трое пострадали за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, погибли двое жителей. Кроме того, трое человек пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 7 ноября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Доброполье и Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3727 человек, пострадали — 8432 мирных жителя. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 6 ноября россияне ранили троих жителей Донецкой области.



