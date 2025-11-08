Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ нанесла по Украине комбинированный удар: есть жертва и раненые
08 ноября 2025, 10:11

Российская армия ночью 8 ноября атаковала Украину шахедами и ракетами. Под прицелом была критическая инфраструктура. Есть жертва и пострадавшие.

Днепр

Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

«Тело погибшего человека спасатели извлекли из-под завалов. Поступило сообщение, что 2 человека не выходят на связь с родными», — сообщили в ГСЧС.



По словам начальника Днепропетровской ОВА Владимир Гайваненко, погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро – госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в городе повреждена инфраструктура.

Полтавская область

В результате российских ударов этой ночью на территории области возникли масштабные пожары в нескольких местах. Пострадал один человек. Возгорания произошли на отдельных участках предприятий.



Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Киев

В Печерском районе вспыхнули возгорания, горели 4 малотоннажных грузовика, повреждены 2 здания и автомобиль рядом. Информация о пострадавших не поступала.



Одесская область

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Работу по ликвидации последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Погибших и пострадавших нет.



Черниговская область

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что этой ночью захватчики нанесли комбинированный удар — беспилотниками и ракетами - по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе.

На месте попадания возник пожар. Возгорание ликвидировали пожарные.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, погибли двое жителей. Кроме того, трое человек пострадали. 

