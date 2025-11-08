Россия запустила 45 ракет и 458 дронов. Силы ПВО сбили 415 целей

Силы ПВО сбили 415 целей. Фото: Википедия

Российские войска в ночь на 8 ноября нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего россияне использовали 45 ракет и 458 БПЛА различных типов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Оккупанты запустили 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской и Ростовской областей), 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, и Воронежской областей), 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (из Тамбовской области) и 3 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря).



Основные направления удара — Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.



По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 415 воздушных целей. В частности, 406 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) и 9 ракет различных типов. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА в 25 локациях и падение сбитых (обломки) в 4 локациях в разных регионах Украины.





Кроме того, по состоянию на 10:00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.



Ранее мы писали, что российская армия ночью 8 ноября атаковала Украину шахедами и ракетами.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»



