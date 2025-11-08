Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон ударил по автобусу гуманитарной миссии «Проліска»
08 ноября 2025, 11:48

Российский дрон ударил по автобусу гуманитарной миссии «Проліска». Фото: скриншот

Автобус гуманитарной миссии «Проліска» в городе Константиновка в Донецкой области попал под российский обстрел. Пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель донецкой команды Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Ткачев.

На обнародованном видео видно, как российский беспилотник прицельно атаковал автобус гуманитарной миссии. Все сотрудники не пострадали.



Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 8 ноября, обстреляла Константиновку в Донецкой области. В результате удара погиб человек. 

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

Места
Константиновка Донецкая область
Война
@novosti.dn.ua

