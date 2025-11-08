Российский дрон ударил по автобусу гуманитарной миссии «Проліска». Фото: скриншот

Автобус гуманитарной миссии «Проліска» в городе Константиновка в Донецкой области попал под российский обстрел. Пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель донецкой команды Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Ткачев.



На обнародованном видео видно, как российский беспилотник прицельно атаковал автобус гуманитарной миссии. Все сотрудники не пострадали.





Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 8 ноября, обстреляла Константиновку в Донецкой области. В результате удара погиб человек.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»



Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях