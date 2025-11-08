Войска РФ за сутки ударили по Донетчине 25 раз: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 7 ноября, обстреляла населенные пункты в Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два района:



Покровский район. В Доброполье 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 многоэтажки, частный дом, магазин и 2 административных здания.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено административное здание. В Сидоровом Святогорской общины повреждены 2 дома. В Николаевке повреждены 4 многоэтажки и линия электропередач. В Дружковке повреждены 2 частных дома, многоэтажка и инфраструктура. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многоэтажка, частный дом, магазин и микроавтобус.



Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 8 ноября нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего россияне использовали 45 ракет и 458 БПЛА различных типов.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»



Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях