ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие нанесли удары по российским объектам в аннексированном Крым. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



Представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, недалеко от Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение вражеского арсенала.



«В ночь на 6 октября склад боеприпасов был поражен дронами ССО. В тот же день подразделения ССО уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.



Объект ПВО располагался в селе Уютное вблизи Евпатории. С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии. Кроме того, российская армия использует этот комплекс для ударов по территории Украины.



Ранее сообщалось, что украинская армия поразила три объекта с ГСМ в захваченном Крыму.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»



Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях