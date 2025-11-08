В Николаевке в результате обстрела повреждено здание ГСЧС

Россияне атаковали Николаевку. Фото: ГСЧС

Российские военные в пятницу вечером, 7 ноября, обстреляли город Николаевка Краматорского района Донецкой области. Одно из попаданий произошло вблизи государственной пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате удара взрывной волны повреждено здание подразделения: выбиты стекла в шести окнах, деформированы роллеты ворот и частично разрушен потолок в гаражном помещении», — говорится в сообщении.





Личный состав не пострадал, во время обстрела спасатели находились в укрытии. Техника не повреждена.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, погибли двое жителей. Кроме того, трое человек пострадали.

