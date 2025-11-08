Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина временно приостановила пропуск через границу — причина
08 ноября 2025, 14:20

Госпогранслужба Украины сообщила о временной приостановке пропускных операций на государственной границе.

По данным ведомства, сбой в работе базы данных таможни стал причиной остановки оформления граждан и транспортных средств. В результате движение на въезд и выезд из Украины временно не осуществляется.

Пограничники отметили, что работу пунктов пропуска возобновят после устранения технических неполадок и призвали граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов», — сообщила Государственная таможенная служба.

По информации ГТС, специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме, обещают в пограничной службе.

Как сообщалось, с конца октября поезда, прибывающие с западного направления в Краматорский район Донецкой области, доезжают не до конечной станции Краматорск, а останавливаются в Харьковской области.

Автор новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
выезд за границу пропускной пункт КПП
Организации
ГПСУ

