Украина временно приостановила пропуск через границу — причина

Госпогранслужба Украины сообщила о временной приостановке пропускных операций на государственной границе.



По данным ведомства, сбой в работе базы данных таможни стал причиной остановки оформления граждан и транспортных средств. В результате движение на въезд и выезд из Украины временно не осуществляется.



Пограничники отметили, что работу пунктов пропуска возобновят после устранения технических неполадок и призвали граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.



«Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов», — сообщила Государственная таможенная служба.



По информации ГТС, специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме, обещают в пограничной службе.



Автор новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»