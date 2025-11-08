Россияне авиаударом частично разрушили двухэтажный дом в Краматорском районе

Россияне атаковали Николаевку. Фото: ГСЧС

В городе Николаевка Краматорского района Донецкой области ночью россияне сбросили авиационную бомбу. На месте «прилета» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате ночного вражеского авиаудара был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Возник пожар. За считанные минуты огонь распространился по всей площади здания», — говорится в сообщении.





Пожарные только спустя 12 часов ликвидировали возгорание площадью около 400 кв. м. Кроме того, работники ГСЧС потушили пожар хозяйственной постройки на территории частного дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, погибли двое жителей. Кроме того, трое человек пострадали.

