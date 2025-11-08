Оккупанты дроном убили местного жителя Константиновки

Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот

Российские войска с помощью FPV-дрона ударили по Константиновке в субботу, 8 ноября. Во время атаки погиб мирный житель города. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде, когда стал жертвой вражеского удара. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью», — уточнил он.



Горбунов добавил, что инфраструктура или жилые дома не повреждены.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 7 ноября, погибли двое жителей. Кроме того, трое человек пострадали.



