Благодаря воинам Десантно-штурмовых войск держится Покровское направление — Зеленский

Благодаря воинам Десантно-штурмовых войск держится Покровское направление. Фото: ОП

В Украине 8 ноября отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ДШВ за службу и подчеркнул, что украинские десантники участвуют во всех наиболее важных боях и операциях.



«Сейчас во многом именно на силе наших ДШВ держится Покровское направление, проводится наша Добропольская операция, держится наша Донецкая область, наша Харьковская область, наши южные области. Героическая Курская операция стала возможной тоже во многом благодаря силе наших десантников», — отметил Зеленский.



По его словам, вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны десантники обеспечивают важные достижения в боях и без достижений ДШВ невозможно представить сильные результаты для всей Украины.





Также Зеленский вручил четырем Героям Украины ордена «Золотая Звезда».



Ранее мы писали, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российская армия уже долгое время пытается захватить населенный пункт.

