Первые минуты после удара: полиция Днепра показала, как спасали людей

Спасательные работы после ракетного удара по Днепру. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского удара по жилому дому 8 ноября. Полицейские опубликовали кадры с бодикамер, на которых видно, как они спасали людей в первые минуты после попадания ракеты.



Одними из первых на место трагедии прибыли патрульные экипажи. Внутри разрушенного дома оставались заблокированные и испуганные жители — пожилые люди, матери с маленькими детьми, подростки, а также домашние животные. Среди обломков и разрушенных лестниц, полицейские эвакуировали всех, кого удавалось найти живыми.



Спасатели достали из-под завалов тело мужчины. В результате атаки на Днепр погибли три человека, еще двенадцать получили ранения, среди них — двое детей. Удар разрушил квартиры с четвертого по шестой этажи многоэтажного дома.

Разрушения в Днепре после ракетного российского удара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Спасательные работы после ракетного удара по Днепру. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Напомним, в Николаевке Краматорского района Донецкой области ночью россияне сбросили авиационную бомбу на двухэтажный жилой дом.



Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»