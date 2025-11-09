В Воронеже атакована теплоэлектроцентраль — сообщается о повреждениях

В Воронеже повреждена ТЭЦ. Скриншот: Exilenova+

В воскресенье, 9 ноября, в российском Воронеже произошла серия мощных взрывов, в результате которых была атакована Воронежская ТЭЦ-1, главный поставщик тепловой энергии для жилых районов и промышленных предприятий города.



Местные жители сообщили о громких взрывах и пожарах на территории ТЭЦ, а также о перебоях с электроснабжением и колебаниях температуры централизованного отопления в некоторых домах. Губернатор области Александр Гусев объявил режим ракетной опасности и подтвердил, что на одном из коммунальных объектов произошел пожар из-за срабатывания беспилотников.



Были повреждены крыша и стекла на строительном предприятии, а также несколько автомобилей и внутренняя система отопления. Официального подтверждения масштабных повреждений или деталей ТЭЦ от местных властей пока нет, однако видео с момента воздействия и информация из других источников свидетельствуют о серьезном инциденте.



Момент атаки был зафиксирован на видео очевидца, опубликованном украинским проектом Exilenova+.

Напомним, пожар на энергообъекте в Коренево Курской области привел к отключению электричества в десяти селах.



Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»