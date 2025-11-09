Россияне убили трех жителей Донецкой области за сутки

За 8 ноября российские войска убили трех мирных жителей Донецкой области — двоих в Краматорске и одного в Рай-Александровке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибли 3 730 мирных жителей, ранения получили 8 438 человек.

Общая статистика жертв не включает данные по Мариуполю и Волновахе, где установить точное количество погибших невозможно.

Скриншот: Донецкая ОВА

Ранее мы писали, что российские войска, применив FPV-дроны, ударили по Константиновке в субботу, 8 ноября. Во время атаки погиб мирный житель города.

Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»