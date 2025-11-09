Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске

В сети появилось видео с российским FPV-дроном, который неудачно атаковал флагшток в Краматорске Донецкой области.



Из видео видно, как беспилотник пытается сбить украинский флаг. Попытки оказались безуспешными, цель осталась невредимой.



В сети также появились фото остатков российского беспилотника, который 7 ноября безуспешно атаковал государственный флаг Украины.

Напомним, под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке.



Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»