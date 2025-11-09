После удара КАБами по Доброполью патрульные достали раненого из-под руин

Эвакуация пострадавшего в Доброполье. Скриншот

После удара корректируемыми авиабомбами по Доброполью патрульные вместе со спасателями оказывали помощь пострадавшим жителям. Соответсвующее видео опубликовала патрульная полиция.

Во время эвакуации мирных граждан полицейские получили сообщение, что в пятиэтажный жилой дом попал авиационный снаряд. На месте уже работали спасатели, к ликвидации последствий удара присоединились и патрульные.



Совместно с парамедиками они достали из-под завалов раненого мужчину и передали его медикам. Его мать, находившаяся рядом, чудом не пострадала. Полицейские эвакуировали женщину в безопасное место, где она сможет навещать сына во время его лечения. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.

Напомним, за 8 ноября российские войска убили трех мирных жителей Донецкой области — двоих в Краматорске и одного в Рай-Александровке. Еще шесть человек получили ранения.



Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»