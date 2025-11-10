В Туапсе морские дроны атаковали порт и корабль РФ

Пожар в Туапсе

Ночью в Туапсе продолжалась тревога из-за угрозы морских беспилотников. Местные жители сообщали об «успешных результатах» атаки. По данным Telegram-канала Exilenova+, один из дронов, вероятно, поразил российский корабль.



На опубликованных видео видно, как вдали поднимается столб дыма и вспыхивает пожар.



Аналитический канал Dnipro Osint (Гарбуз) подтвердил факт атаки морских дронов, отметив, что попадание зафиксировано в районе причала №167.

Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 71 беспилотник.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»