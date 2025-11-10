Россияне ранили двух жителей Константиновки

Последствия обстрелов РФ.

За 9 ноября российские войска ранили двух мирных жителей Донецкой области в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, общее количество жертв среди мирного населения Донецкой области, без учета Мариуполя и Волновахи, на сегодня составляет 3 730 погибших и 8 440 раненых.







Ранее сообщалось, что после удара корректируемыми авиабомбами по Доброполью патрульные и спасатели оказали помощь пострадавшим местным жителям.







Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»