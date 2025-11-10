РФ ударила по Славянску дроном: поврежден дом

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российская армия вечером в воскресенье, 9 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне нанесли удар БПЛА «Гранат-4».



«Повреждены двухэтажный многоквартирный дом и автомобиль. Без пострадавших», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что за 9 ноября российские войска ранили двух мирных жителей Донецкой области в Константиновке.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях