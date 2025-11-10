«Шахтёр» разгромил «Полтаву» 7:1 и возглавил УПЛ

Первый гол в матче.

Донецкий «Шахтёр» устроил настоящее футбольное шоу во Львове, разгромив СК «Полтава» со счётом 7:1. Видео всех голов и лучших моментов матча клуб опубликовал на своей странице в Facebook.

Первый гол в матче.

В заключительном матче 12-го тура УПЛ лидер таблицы встретился с аутсайдером и наглядно продемонстрировал разницу в классе.



После точного удара Дениса Галенкова гости сократили счёт до 2:1, и на мгновение показалось, что интрига возвращается. Однако уже через пять минут Эгиналду забил свой десятый мяч в чемпионате, после чего «Шахтёр» добил соперника, оформив разгром — 7:1.







Голевая домашняя серия «горняков» в УПЛ выросла до 20 матчей (59 голов), а беспроигрышная — до шести. У «Полтавы» же безвыигрышная серия достигла десяти матчей, и команда остаётся на последнем месте.



После этой победы «Шахтёр» вышел в единоличные лидеры чемпионата, набрав 27 очков. У ближайших преследователей — «ЛНЗ» и «Полесья» — по 23, у «Динамо» и «Кривбасса» — по 20.

Напомним, ранее невероятный гол Бондаренко принёс «Шахтёру» победу в Лиге конференций.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»