Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне за сутки дважды ударили по Краматорской громаде: есть повреждения
10 ноября 2025, 09:43

Россияне за сутки дважды ударили по Краматорской громаде: есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 ноября, ударили по Краматорской громаде Донецкой области. В результате атак погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

В ведомстве уточнили, что в 12:10 российские войска, предварительно, сбросили авиационную бомбу по промышленной зоне.

Кроме того, в 23:30 БПЛА «Герань-2» атаковал территорию жилую застройку в частном секторе. Повреждены шесть домов.

На местах работают все соответствующие службы.

Ранее мы писали, что российская армия вечером в воскресенье, 9 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
все новости
11:10
Российские захватчики за сутки атаковали семь раз Донетчину: повреждены дома
10:20
«Шахтёр» разгромил «Полтаву» 7:1 и возглавил УПЛ
09:58
Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 52 БПЛА
09:43
Россияне за сутки дважды ударили по Краматорской громаде: есть повреждения
09:30
Российский дрон попытался сбить Vampire и разбился сам
09:16
РФ ударила по Славянску дроном: поврежден дом
08:24
Россияне ранили двух жителей Константиновки
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
07:47
В Туапсе морские дроны атаковали порт и корабль РФ
22:02
Трагедия на Днепропетровщине: россияне вычислили военных через взломанный чат
20:42
После удара КАБами по Доброполью патрульные достали раненого из-под руин
16:52
Бои у Часового Яра: ВСУ выбили россиян из микрорайона Левантовского
16:19
Вашингтон приостановил военные поставки Киеву
15:53
Столтенберг: Войну в Украине можно было предотвратить, НАТО решило не вмешиваться
13:49
Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске
09:54
Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке
09:23
Россияне убили трех жителей Донецкой области за сутки
09:04
В Воронеже атакована теплоэлектроцентраль — сообщается о повреждениях
08:04
Пожар на энергообъекте в Коренево привел к отключению электричества в десяти селах
07:20
Первые минуты после удара: полиция Днепра показала, как спасали людей
все новости
ВИДЕО
Первый гол в матче. «Шахтёр» разгромил «Полтаву» 7:1 и возглавил УПЛ
10 ноября, 10:20
Российский дрон атакует гексакоптер Vampire. Российский дрон попытался сбить Vampire и разбился сам
10 ноября, 09:30
Эвакуация пострадавшего в Доброполье. Скриншот После удара КАБами по Доброполью патрульные достали раненого из-под руин
09 ноября, 20:42
ВСУ провели зачистку в Часовом Яре. Скриншот: t.me/petrenko_iHS Бои у Часового Яра: ВСУ выбили россиян из микрорайона Левантовского
09 ноября, 16:52
Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске
09 ноября, 13:49
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке
09 ноября, 09:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор