Россияне за сутки дважды ударили по Краматорской громаде: есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 ноября, ударили по Краматорской громаде Донецкой области. В результате атак погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что в 12:10 российские войска, предварительно, сбросили авиационную бомбу по промышленной зоне.



Кроме того, в 23:30 БПЛА «Герань-2» атаковал территорию жилую застройку в частном секторе. Повреждены шесть домов.



На местах работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что российская армия вечером в воскресенье, 9 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



