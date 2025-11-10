Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 52 БПЛА

ПВО сбила 52 БПЛА. Фото:

Оккупационные войска РФ в ночь на 10 ноября запустили по Украине семь ракет и 67 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 52 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 10 ноября (с 18:30 09 ноября) противник атаковал двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области, а также 67 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск — РФ, Гвардейское — аннексированный Крым, около 40 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 52 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях.



