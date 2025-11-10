Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 52 БПЛА
10 ноября 2025, 09:58

Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 52 БПЛА

ПВО сбила 52 БПЛА. Фото: ПВО сбила 52 БПЛА. Фото:

Оккупационные войска РФ в ночь на 10 ноября запустили по Украине семь ракет и 67 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 52 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 10 ноября (с 18:30 09 ноября) противник атаковал двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области, а также 67 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск — РФ, Гвардейское — аннексированный Крым, около 40 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 52 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях.

Ранее мы писали, что российская армия вечером в воскресенье, 9 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Организации
Воздушные силы ВСУ
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
все новости
11:10
Российские захватчики за сутки атаковали семь раз Донетчину: повреждены дома
10:20
«Шахтёр» разгромил «Полтаву» 7:1 и возглавил УПЛ
09:58
Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 52 БПЛА
09:43
Россияне за сутки дважды ударили по Краматорской громаде: есть повреждения
09:30
Российский дрон попытался сбить Vampire и разбился сам
09:16
РФ ударила по Славянску дроном: поврежден дом
08:24
Россияне ранили двух жителей Константиновки
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
07:47
В Туапсе морские дроны атаковали порт и корабль РФ
22:02
Трагедия на Днепропетровщине: россияне вычислили военных через взломанный чат
20:42
После удара КАБами по Доброполью патрульные достали раненого из-под руин
16:52
Бои у Часового Яра: ВСУ выбили россиян из микрорайона Левантовского
16:19
Вашингтон приостановил военные поставки Киеву
15:53
Столтенберг: Войну в Украине можно было предотвратить, НАТО решило не вмешиваться
13:49
Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске
09:54
Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке
09:23
Россияне убили трех жителей Донецкой области за сутки
09:04
В Воронеже атакована теплоэлектроцентраль — сообщается о повреждениях
08:04
Пожар на энергообъекте в Коренево привел к отключению электричества в десяти селах
07:20
Первые минуты после удара: полиция Днепра показала, как спасали людей
16:58
Благодаря воинам Десантно-штурмовых войск держится Покровское направление — Зеленский
15:34
Оккупанты дроном убили местного жителя Константиновки
14:37
Россияне авиаударом частично разрушили двухэтажный дом в Краматорском районе
14:20
Украина временно приостановила пропуск через границу — причина
13:53
В Николаевке в результате обстрела повреждено здание ГСЧС
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:14
Войска РФ за сутки ударили по Донетчине 25 раз: повреждены дома
11:48
Российский дрон ударил по автобусу гуманитарной миссии «Проліска»
10:45
Россия запустила 45 ракет и 458 дронов. Силы ПВО сбили 415 целей
10:11
РФ нанесла по Украине комбинированный удар: есть жертва и раненые
все новости
ВИДЕО
Первый гол в матче. «Шахтёр» разгромил «Полтаву» 7:1 и возглавил УПЛ
10 ноября, 10:20
Российский дрон атакует гексакоптер Vampire. Российский дрон попытался сбить Vampire и разбился сам
10 ноября, 09:30
Эвакуация пострадавшего в Доброполье. Скриншот После удара КАБами по Доброполью патрульные достали раненого из-под руин
09 ноября, 20:42
ВСУ провели зачистку в Часовом Яре. Скриншот: t.me/petrenko_iHS Бои у Часового Яра: ВСУ выбили россиян из микрорайона Левантовского
09 ноября, 16:52
Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске Российский дрон промахнулся по флагштоку в Краматорске
09 ноября, 13:49
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке
09 ноября, 09:54

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор