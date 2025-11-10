Российские захватчики за сутки атаковали семь раз Донетчину: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 9 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», —отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Криворожской громаде повреждена инфраструктура.



Краматорский район. В Лимане повреждено административное здание. В Святогорске поврежден детский лагерь. В Краматорске повреждены 6 частных домов. В Константиновке ранены 2 человека, повреждена многоэтажка.



Бахмутский район. В Северске повреждены 7 домов.



Ранее мы писали, что за 9 ноября российские войска ранили двух мирных жителей Донецкой области в Константиновке.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



