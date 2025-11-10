СБУ возбудила 200 дел против священников УПЦ МП

Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения по материалам СБУ открыто 208 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщает пресс-служба ведомства.



Среди фигурантов — 27 архиереев и митрополитов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подрыве государственной безопасности Украины.



По данным следствия, отдельные представители духовенства выполняли задания ФСБ, распространяли пророссийскую пропаганду, оправдывали военные преступления и передавали данные о позициях Сил обороны. Один из настоятелей на Донетчине корректировал вражеский огонь и уже арестован.



Всего подозрение получили 78 священников УПЦ (МП), 40 уже осуждены, включая четырёх архиереев. Ещё 19 служителей лишены гражданства Украины из-за наличия российских паспортов.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»