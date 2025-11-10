Россияне обстреляли Святогорск: спасатели ликвидировали пожар

Россияне атаковали Святогорск. Фото: ГСЧС

В понедельник утром, 10 ноября, российские войска атаковали город Святогорск в Донецкой области беспилотниками. В результате «прилета» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Загорелись два домика для отдыха. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади 72 м²», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что информации о погибших или пострадавших нет.



Ранее мы писали, что российская армия вечером в воскресенье, 9 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области.

