Ми-8 сбил «Шахед»: показан момент поражения дрона

Момент уничтожения российского дрона «Шахед» украинским вертолётом Ми-8.

В сети появилось видео, на котором украинский вертолёт Ми-8 сбивает российский БПЛА-камикадзе «Шахед». Кадры распространили военные Telegram-каналы.



На видео попал момент поражения — дрон охвачен пламенем, а рядом в небе находится украинский вертолёт.

«Кстати, вертолётчики — это те, кому не купили вертолёт на радиоуправлении в детстве. Они выросли, сами заработали и теперь защищают небо. Вертикальные побратимы — это сила!», — говорится в описании к видео.

Напомним, в ночь на 10 ноября оккупационные войска РФ атаковали Украину семью ракетами и 67 дронами-камикадзе, большинство из которых было сбито силами ПВО.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»